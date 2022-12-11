Команда дивизиона Боброва под руководством Ротенберга выиграла Матч звезд КХЛ

Встреча проходила в течение 20 минут в формате «3 на 3». В составе победителей по две шайбы забросили Дамир Жафяров, Александр Никишин и Дмитрий Яшкин, одним голом отметился представитель Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Артем Жуков. В составе соперника три шайбы забросил Роман Канцеров из МХЛ, дубль оформил Николай Голдобин, еще один гол на счету Никиты Трямкина.