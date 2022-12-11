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18:24 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Команда дивизиона Боброва под руководством Ротенберга выиграла Матч звезд КХЛ

Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), прошедший в Челябинске, завершился победой команды дивизиона Боброва. В финале она обыграла представителей дивизиона Харламова со счетом 7:6.

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Источник: РИА "Новости"

Команда дивизиона Боброва выиграла Матч звезд КХЛ второй год подряд. Победители выступали под руководством главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга. Команду дивизиона Харламова возглавлял Илья Воробьев, тренирующий магнитогорский «Металлург».

Встреча проходила в течение 20 минут в формате «3 на 3». В составе победителей по две шайбы забросили Дамир Жафяров, Александр Никишин и Дмитрий Яшкин, одним голом отметился представитель Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Артем Жуков. В составе соперника три шайбы забросил Роман Канцеров из МХЛ, дубль оформил Николай Голдобин, еще один гол на счету Никиты Трямкина.

В матче за третье место команда дивизиона Тарасова под руководством Сергея Федорова (ЦСКА) обыграла команду дивизиона Чернышева, которую возглавлял тренер уфимского «Салавата Юлаев» Виктор Козлов. Победители выиграли по буллитам — 11:10.

В формате дивизионов Матч звезд проводится с 2017 г.

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