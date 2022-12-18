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19:36 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер сборной России Жамнов не исключил, что может возглавить клуб КХЛ

По словам специалиста, он готов обсудить предложение от команды лиги.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Алексей Жамнов может возглавить клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), если поступит такое предложение. Об этом Жамнов рассказал в воскресенье на пресс-конференции.

В воскресенье сборная России со счетом 4:5 по буллитам проиграла белорусам в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.

«Посмотрим, как дальше будет складываться. Сейчас кубок закончился. Если поступит предложение [возглавить клуб КХЛ], не исключаю. Будем разговаривать», — сказал Жамнов.

Жамнов возглавил сборную России в 2021 году и привел ее к серебряным медалям Олимпиады в Пекине. С 2018 по 2021 год он работал старшим тренером московского «Спартака».

27 мая по итогам конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) сборным России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года, российские сборные не выступят на юниорском и молодежном мировых первенствах, также команды отстранены от любых соревнований под эгидой организации.

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