Главный тренер сборной России Жамнов не исключил, что может возглавить клуб КХЛ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Алексей Жамнов может возглавить клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), если поступит такое предложение. Об этом Жамнов рассказал в воскресенье на пресс-конференции.

В воскресенье сборная России со счетом 4:5 по буллитам проиграла белорусам в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.

«Посмотрим, как дальше будет складываться. Сейчас кубок закончился. Если поступит предложение [возглавить клуб КХЛ], не исключаю. Будем разговаривать», — сказал Жамнов.

Жамнов возглавил сборную России в 2021 году и привел ее к серебряным медалям Олимпиады в Пекине. С 2018 по 2021 год он работал старшим тренером московского «Спартака».