Главный тренер сборной России Жамнов не исключил, что может возглавить клуб КХЛ
По словам специалиста, он готов обсудить предложение от команды лиги.
По словам специалиста, он готов обсудить предложение от команды лиги.
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Алексей Жамнов может возглавить клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), если поступит такое предложение. Об этом Жамнов рассказал в воскресенье на пресс-конференции.
В воскресенье сборная России со счетом 4:5 по буллитам проиграла белорусам в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
«Посмотрим, как дальше будет складываться. Сейчас кубок закончился. Если поступит предложение [возглавить клуб КХЛ], не исключаю. Будем разговаривать», — сказал Жамнов.
Жамнов возглавил сборную России в 2021 году и привел ее к серебряным медалям Олимпиады в Пекине. С 2018 по 2021 год он работал старшим тренером московского «Спартака».
27 мая по итогам конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) сборным России и Белоруссии запретили участвовать в чемпионате мира 2023 года, российские сборные не выступят на юниорском и молодежном мировых первенствах, также команды отстранены от любых соревнований под эгидой организации.