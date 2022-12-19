В минском «Динамо» объяснили расторжение контракта с Емелиным

«Вопрос больше к руководству. У нас достаточно много защитников сейчас, практически все в строю. У Емелина было много предложений, мы не стали возражать», — заявил Перепехин в предматчевом интервью.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Емелин покинул минское «Динамо» по соглашению сторон. Позже о подписании 36-летнего игрока обороны объявил «Спартак». Контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023.



В текущем сезоне на счету защитника 38 матчей за белорусский коллектив и девять голевых передач при показателе полезности «-13». Он перешёл в минское «Динамо» из омского «Авангарда» летом этого года.