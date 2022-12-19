Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Встреча «Динамо» и ЦСКА в «Минск-Арене» состоялась всего через сутки после победного для сборной Беларуси финала Кубка Первого канала в Москве, в котором приняли участие сразу девять игроков «зубров». В результате домашний поединок сложился для хозяев неудачно, хотя счет открыли именно динамовцы: на старте второго периода передачей Джозефа Душака воспользовался Павел Варфоломеев. Правда, дальше в матче отличались исключительно хоккеисты московской команды. Еще до ухода на перерыв «армейцы» сравняли цифры, а в заключительной 20-минутке «добили» минчан, забросив четыре безответные шайбы. Как итог — 1:5, «Динамо» терпит третье домашнее поражение кряду.