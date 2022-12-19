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31
19:00
Локомотив
Сочи
21
19:00
Нефтехимик
Барыс
13
19:00
Торпедо
Северсталь
ОТ
32
17:00
Автомобилист
Адмирал
23
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Амур
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22:57 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли первый после международной паузы матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Встреча «Динамо» и ЦСКА в «Минск-Арене» состоялась всего через сутки после победного для сборной Беларуси финала Кубка Первого канала в Москве, в котором приняли участие сразу девять игроков «зубров». В результате домашний поединок сложился для хозяев неудачно, хотя счет открыли именно динамовцы: на старте второго периода передачей Джозефа Душака воспользовался Павел Варфоломеев. Правда, дальше в матче отличались исключительно хоккеисты московской команды. Еще до ухода на перерыв «армейцы» сравняли цифры, а в заключительной 20-минутке «добили» минчан, забросив четыре безответные шайбы. Как итог — 1:5, «Динамо» терпит третье домашнее поражение кряду.

После 41 матча сезона подопечные Крэйга Вудкрофта продолжают идти на 8-м месте в Западной конференции КХЛ. У минчан 42 балла, «Витязь», который располагается строчкой выше, имеет на 2 очка больше. Далее «зубров» ожидает короткий двухматчевый выезд: в четверг динамовцы встретятся с одноклубниками из Москвы, а 24 декабря наша команда сыграет против основного преследователя в турнирной таблице — череповецкой «Северстали».

Динамо Мн
1:5
0:0, 1:1, 0:4
ЦСКА
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