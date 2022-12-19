«Барыс» вырвал победу у конкурента за место в плей-офф КХЛ
Столичный «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл на выезде «Нефтехимик», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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НефтехимикКХЛ: таблица и календарь
Столичный «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл на выезде «Нефтехимик», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Нижнекамске завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. Хозяева первыми вышли вперед на 33-й минуте благодаря шайбе Анселя Галимова. В начале третьего периода на 42-й минуте Майкл Шапю сравнял счет. На 54-й минуте Джереми Бракко забросил вторую шайбу «Барыса», а за 53 секунды до финальной сирены Шапю установил окончательный результат.
Астанчане одержали третью победу кряду и набрав 41 очко поднялись в зону плей-офф, занимая восьмое место в Восточной конференции.
21 декабря «Барыс» сыграет на своем льду против «Авангарда».