«Барыс» вырвал победу у конкурента за место в плей-офф КХЛ

Матч в Нижнекамске завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. Хозяева первыми вышли вперед на 33-й минуте благодаря шайбе Анселя Галимова. В начале третьего периода на 42-й минуте Майкл Шапю сравнял счет. На 54-й минуте Джереми Бракко забросил вторую шайбу «Барыса», а за 53 секунды до финальной сирены Шапю установил окончательный результат.