«Сочи» арендовал Мичкова у СКА до конца сезона

«Сочи» и СКА заключили договор аренды о переходе Матвея Мичкова в южный клуб. Срок аренды — до конца текущего сезона.

Таким образом, один из самых талантливых молодых игроков России продолжит карьеру на Черноморском побережье«, — говорится в телеграм-канале “леопардов”.