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13:33 (мск), источник: Sports.Ru

«Сочи» арендовал Мичкова у СКА до конца сезона

«Сочи» объявил о переходе в клуб форварда Матвея Мичкова из СКА на правах аренды.

Сочи
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Источник: РИА "Новости"

«Сочи» и СКА заключили договор аренды о переходе Матвея Мичкова в южный клуб. Срок аренды — до конца текущего сезона.

Таким образом, один из самых талантливых молодых игроков России продолжит карьеру на Черноморском побережье«, — говорится в телеграм-канале “леопардов”.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 18-летний хоккеист провел 3 матча и не отметился результативными действиями. В составе «СКА-Невы» фаворит драфта НХЛ-2023 провел 12 матчей и набрал 14 (10+4) очков.

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