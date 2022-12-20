Один из лидеров минского «Динамо» Козун выведен из списка травмированных

Источник: ХК "Динамо" Минск

Напомним, 32-летний форвард не играл с начала октября из-за повреждения. В 15 матчах текущего сезона Козун забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-6».

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Брэндон провёл за «Йокерит», «Локомотив», магнитогорский «Металлург» и минское «Динамо» 367 матчей, в которых набрал 270 (108+162) результативных баллов.