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16:35 (мск), источник: БЕЛТА

Российский хоккеист Сергей Шумаков перешел в минское «Динамо»

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» объявило о подписании контракта с российским форвардом Сергеем Шумаковым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона. Текущий регулярный чемпионат Шумаков начинал в челябинском «Тракторе», в 18 матчах за который заработал 4 (2+2) результативных балла. Также в КХЛ форвард играл в составе «Сибири», ЦСКА, «Авангарда» и «Автомобилиста», всего на его счету 526 матчей в лиге и 289 (139+150) очков.

Помимо этого Шумаков вызывался в национальную и олимпийскую сборные России на этапы Евротура. В 15 матчах за российскую сборную хоккеист набрал 7 (2+5) баллов. Кроме того у форварда есть опыт игры в Американской хоккейной лиге за «Херши» и «Спрингфилд» в сезоне 2018/2019. За карьеру Шумаков дважды становился призером чемпионата КХЛ (серебро в 2018-м и бронза в 2015-м), а также трижды признавался лучшим нападающим недели в лиге.

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