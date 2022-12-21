Российский хоккеист Сергей Шумаков перешел в минское «Динамо»

Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона. Текущий регулярный чемпионат Шумаков начинал в челябинском «Тракторе», в 18 матчах за который заработал 4 (2+2) результативных балла. Также в КХЛ форвард играл в составе «Сибири», ЦСКА, «Авангарда» и «Автомобилиста», всего на его счету 526 матчей в лиге и 289 (139+150) очков.

Помимо этого Шумаков вызывался в национальную и олимпийскую сборные России на этапы Евротура. В 15 матчах за российскую сборную хоккеист набрал 7 (2+5) баллов. Кроме того у форварда есть опыт игры в Американской хоккейной лиге за «Херши» и «Спрингфилд» в сезоне 2018/2019. За карьеру Шумаков дважды становился призером чемпионата КХЛ (серебро в 2018-м и бронза в 2015-м), а также трижды признавался лучшим нападающим недели в лиге.