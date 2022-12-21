«Авангард» подписал контракт с вратарем Мельничуком

Контракт с 24-летним голкипером рассчитан до конца нынешнего сезона и носит двусторонний характер.

В нынешнем сезоне Мельничук перешел из «Сочи» в «Трактор» на правах аренды, а в среду срок аренды истек, он вернулся в «Сочи», который расторг с ним контракт, действовавший еще два года, по обоюдному согласию сторон.