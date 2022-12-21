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21
17:00
Автомобилист
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04
17:00
Металлург
Адмирал
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22:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» прервал победную серию в КХЛ

ХК «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил на своем льду «Авангарду», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В первом периоде на 16-й минуте Аркадий Шестаков вывел «Барыс» вперед.

Впрочем, под занавес первого периода Дамир Шарипзянов сравнял счет — 1:1. Во втором периоде на 28-й минуте Алекс Броадхерст склонил чашу весов в пользу «Авангарда».

Окончательный результат в третьем периоде за 53-й секунде до финальной сирены установил Сергей Толчинский, поразивший пустые ворота.

Отметим, что победная серия «Барыса» до этого матча составляла три матча. Следующий матч астанчане проведут 24 декабря на своем льду против «Автомобилиста».

Барыс
1:3
1:1, 0:1, 0:1
Авангард
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