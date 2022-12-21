«Барыс» прервал победную серию в КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В первом периоде на 16-й минуте Аркадий Шестаков вывел «Барыс» вперед.

Впрочем, под занавес первого периода Дамир Шарипзянов сравнял счет — 1:1. Во втором периоде на 28-й минуте Алекс Броадхерст склонил чашу весов в пользу «Авангарда».

Окончательный результат в третьем периоде за 53-й секунде до финальной сирены установил Сергей Толчинский, поразивший пустые ворота.