ЦСКА прервал семиматчевую победную серию СКА в Континентальной хоккейной лиге

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владислав Каменев (30-я минута) и Павел Карнаухов (58). У проигравших отличился Валентин Зыков (45).
СКА потерпел первое поражение за восемь матчей в КХЛ. До этого команда проиграла 24 ноября в домашней встрече ярославскому «Локомотиву» (1:2 ОТ). После 43 матчей СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 71 очко. В следующей встрече команда примет московский «Спартак» 24 декабря.
ЦСКА одержал вторую победу подряд, ранее команда победила на выезде минское «Динамо» (5:1). Армейцы набрали 57 очков после 40 встреч и занимают третье место в Западной конференции. В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с «Локомотивом» 23 декабря.
В других матчах игрового дня омский «Авангард» на выезде победил казахстанский «Барыс» (3:1), «Сибирь» в гостях обыграла екатеринбургский «Автомобилист» (4:0), магнитогорский «Металлург» дома оказался сильнее «Адмирала» из Владивостока (3:2), уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке уступил хабаровскому «Амуру» (1:5), китайский «Куньлунь Ред Стар» на выезде в серии буллитов одолел нижнекамский «Нефтехимик» (3:2), череповецкая «Северсталь» на своей площадке в овертайме переиграла «Сочи» (2:1), «Локомотив» дома победил казанский «Ак Барс» (2:1), подольский «Витязь» на выезде проиграл нижегородскому «Торпедо» (0:4).