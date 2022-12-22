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21
21.12
Автомобилист
Сибирь
04
21.12
Металлург
Адмирал
32
21.12
Салават Юлаев
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00:37 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА прервал семиматчевую победную серию СКА в Континентальной хоккейной лиге

ТАСС, 21 декабря. Московский ЦСКА со счетом 2:1 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в присутствии 12 294 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владислав Каменев (30-я минута) и Павел Карнаухов (58). У проигравших отличился Валентин Зыков (45).

СКА потерпел первое поражение за восемь матчей в КХЛ. До этого команда проиграла 24 ноября в домашней встрече ярославскому «Локомотиву» (1:2 ОТ). После 43 матчей СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 71 очко. В следующей встрече команда примет московский «Спартак» 24 декабря.

ЦСКА одержал вторую победу подряд, ранее команда победила на выезде минское «Динамо» (5:1). Армейцы набрали 57 очков после 40 встреч и занимают третье место в Западной конференции. В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с «Локомотивом» 23 декабря.

В других матчах игрового дня омский «Авангард» на выезде победил казахстанский «Барыс» (3:1), «Сибирь» в гостях обыграла екатеринбургский «Автомобилист» (4:0), магнитогорский «Металлург» дома оказался сильнее «Адмирала» из Владивостока (3:2), уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке уступил хабаровскому «Амуру» (1:5), китайский «Куньлунь Ред Стар» на выезде в серии буллитов одолел нижнекамский «Нефтехимик» (3:2), череповецкая «Северсталь» на своей площадке в овертайме переиграла «Сочи» (2:1), «Локомотив» дома победил казанский «Ак Барс» (2:1), подольский «Витязь» на выезде проиграл нижегородскому «Торпедо» (0:4).

СКА
1:2
0:0, 0:1, 1:1
ЦСКА
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