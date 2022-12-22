ЦСКА прервал семиматчевую победную серию СКА в Континентальной хоккейной лиге

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владислав Каменев (30-я минута) и Павел Карнаухов (58). У проигравших отличился Валентин Зыков (45).

СКА потерпел первое поражение за восемь матчей в КХЛ. До этого команда проиграла 24 ноября в домашней встрече ярославскому «Локомотиву» (1:2 ОТ). После 43 матчей СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 71 очко. В следующей встрече команда примет московский «Спартак» 24 декабря.

ЦСКА одержал вторую победу подряд, ранее команда победила на выезде минское «Динамо» (5:1). Армейцы набрали 57 очков после 40 встреч и занимают третье место в Западной конференции. В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с «Локомотивом» 23 декабря.