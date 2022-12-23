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00:01 (мск), источник: Sport24

Грабовский: Хотелось бы видеть белорусскую команду в ВХЛ, федерация работает над этим

Генеральный менеджер сборной Белоруссии Михаил Грабовский высказал мнение о перспективах хоккея в стране.

Беларусь
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Источник: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru

По мнению Грабовского, белорусскому хоккею пошло бы на пользу в том числе появление своей команды в ВХЛ.

— Какие перспективы у белорусского хоккея?

— Мы смотрим в будущее. Сейчас, наверное, хорошее время для нас в плане подготовки к будущим большим турнирам. У нас работает институт сборных, который каждый год растит новую молодежь. Ребята играют в чемпионате страны, и это неплохой опыт, но, надеюсь, скоро мы сможем играть и с русскими командами. Команда МХЛ «Динамо-Шинник» — это проект, который нужен как воздух для наших ребят, и он оправдывает себя. Матчи с сильными соперниками всегда идут на пользу. Команда в КХЛ доказала, что это отличное место для развития лучших белорусских ребят. Пусть они уезжают и в более сильные команды, когда добиваются прогресса, но я считаю, что это идет им только на пользу. Этот процесс выстроен руководством и, благодаря поддержке государства, он оправдывает себя. Хотелось бы видеть еще белорусскую команду ВХЛ. Уровень мастерства в этой лиге довольно высокий, и присутствие там нашей команды пойдет на пользу. Знаю, что наша федерация работает над этим проектом, — цитирует Грабовского All Hockey.

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