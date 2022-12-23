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00:21 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли московским одноклубникам в КХЛ

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» с поражения начало короткую гостевую серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: hockey.by

В первой игре двухматчевого выездного тура «зубры» встречались с московским «Динамо». В каждом из периодов минчане выглядели в атаке острее, итоговое преимущество гостей по броскам также оказалось внушительным (36 против 22). Однако пробить голкипера москвичей Константина Волкова «зубры» так и не смогли, а вот соперники использовали свои шансы по максимуму. В конце второй трети хозяева вышли вперед, а под занавес поединка еще одна шайба влетела в уже пустые ворота минчан. Финальный счет — 2:0.

Это поражение стало для подопечных Вудкрофта четвертым подряд. Тем не менее динамовцы с 42 очками остаются на 8-й позиции Западной конференции КХЛ, но отрыв от идущей девятой «Северстали» сократился всего до двух баллов. Второй и заключительный в году матч на выезде «зубры» проведут именно против череповчан 24 декабря. Встреча стартует в 17.00.

Динамо М
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Динамо Мн
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