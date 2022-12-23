Хоккеисты минского «Динамо» проиграли московским одноклубникам в КХЛ

В первой игре двухматчевого выездного тура «зубры» встречались с московским «Динамо». В каждом из периодов минчане выглядели в атаке острее, итоговое преимущество гостей по броскам также оказалось внушительным (36 против 22). Однако пробить голкипера москвичей Константина Волкова «зубры» так и не смогли, а вот соперники использовали свои шансы по максимуму. В конце второй трети хозяева вышли вперед, а под занавес поединка еще одна шайба влетела в уже пустые ворота минчан. Финальный счет — 2:0.