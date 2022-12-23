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00:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Вудкрофт назвал главную причину поражения минского «Динамо» в клубном дерби

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итог встречи с московскими одноклубниками (0:2).

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Источник: Чемпионат.com

"Думаю, команда хорошо провела все 60 минут. Мы не давали сопернику большого количества шансов, но сейчас идут равные игры, и во многом всё решает большинство, которое у нас сегодня было беззубым. Именно нереализация двойного большинства стала ключевым моментом в сегодняшнем поражении.

Почему так мало бросали при игре в большинстве? Согласен с вашей постановкой вопроса, в схожем ключе думал и сам. Парни действительно были вялыми в начале большинства, нужно было делать всё быстрее и реализовывать свои моменты, видеть линии передач и быстрее принимать решения. В одном из моментов их защитник поднялся на Варфоломеева, и если бы мы сделали пас вниз, то под воротами получилась бы ситуация «два в один», но решили сыграть по-другому. Я не критикую, но это как один из примеров того, почему у нас не получилось. Не хватало концентрации в решениях, это ключевой момент.

Конечно, парни знают, что нужно делать при игре в большинстве. Это 100 процентов, но я уже не помню, когда последний раз у нас было большинство «пять на три». Может быть, мы не так много тренировали его в последнее время, но команда знает, как играть. Нужно просто реализовывать свои моменты и делать всё для того, чтобы побеждать«, — передаёт слова Вудкрофта корреспондент “Чемпионата” Сергей Емельянов.

Минское «Динамо» в следующем матче отправится в гости к череповецкой «Северстали».

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