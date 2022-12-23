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19:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» победил «Амур» в матче КХЛ

Омский «Авангард» на своем льду нанес поражение хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Омске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). В составе хозяев шайбы забросили Александр Дергачев (20-я минута), Алекс Бродхёрст (34) и Владимир Ткачев (44), у гостей отличился Сергей Дубакин (23).

«Авангард» выиграл девять последних домашних матчей у «Амура», последнее поражение датируется 14 октября 2017 года (0:1). В текущем сезоне омский клуб второй раз обыграл «Амур».

«Авангард» (52 очка, 42 матча), одержавший третью победу подряд, занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (40 баллов, 41 игра) идет на восьмой строчке на Востоке.

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Авангард
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Амур
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