«Сибирь» в серии буллитов обыграла «Металлург» в матче КХЛ
Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов проиграл новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Металлург
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Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов проиграл новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Максим Сушко (42-я минута) и Михал Чайковски (57). Победный буллит реализовал Тэйлор Бек. У хозяев шайбы забросили Николай Голдобин (16) и Коди Кёрран (52).
«Сибирь», набравшая 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 57 очками располагается на второй строчке.
В другом матче уфимский «Салават Юлаев» дома одержал победу над владивостокским «Адмиралом» — 5:3 (2:0, 3:1, 0:2).