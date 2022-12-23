«Сибирь» в серии буллитов обыграла «Металлург» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Максим Сушко (42-я минута) и Михал Чайковски (57). Победный буллит реализовал Тэйлор Бек. У хозяев шайбы забросили Николай Голдобин (16) и Коди Кёрран (52).