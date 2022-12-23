«Ак Барс» обыграл «Витязь» благодаря дублю Галиева за 19 секунд

На 12-й минуте Кирилл Семёнов с передачи Динара Хафизуллина вывел казанцев вперёд. Через 42 секунды Станислав Яровой сравнял счёт. На 14-й минуте Скотт Уилсон вывел подмосковную команду вперёд. На 25-й минуте Станислав Яровой с передачи Скотта Уилсона забросил третью шайбу в ворота «Ак Барса». На 37-й минуте Дмитрий Кагарлицкий сократил отставание до минимума. На 56-й минуте Станислав Галиев сравнял счёт. Через 19 секунд форвард оформил дубль.