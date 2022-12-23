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22:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» обыграл «Витязь» благодаря дублю Галиева за 19 секунд

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Витязь» принимал казанский «Ак Барс».

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Источник: ХК "Ак Барс"

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (1:2, 1:1, 2:0).

На 12-й минуте Кирилл Семёнов с передачи Динара Хафизуллина вывел казанцев вперёд. Через 42 секунды Станислав Яровой сравнял счёт. На 14-й минуте Скотт Уилсон вывел подмосковную команду вперёд. На 25-й минуте Станислав Яровой с передачи Скотта Уилсона забросил третью шайбу в ворота «Ак Барса». На 37-й минуте Дмитрий Кагарлицкий сократил отставание до минимума. На 56-й минуте Станислав Галиев сравнял счёт. Через 19 секунд форвард оформил дубль.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 26 декабря в Череповце сыграет с «Северсталью». «Ак Барс» 25 декабря в гостях встретится с «Сочи».

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Витязь
3:4
2:1, 1:1, 0:2
Ак Барс
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