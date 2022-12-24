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17:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Миронова помог «Динамо» одержать победу над «Трактором» в овертайме

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» принимало на своём льду «Трактор». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

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Источник: РИА "Новости"

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Скоренов с передачи Джордана Уила. Через минуту счёт сравнял Теэму Пулккинен с передач Антона Бурдасова и Роба Хэмилтона. На 17-й минуте периода вывел гостей вперёд Алексей Бывальцев с передач Антона Бурдасова и Никиты Сошникова.

В конце второго периода счёт 2:2 сделал Андрей Миронов с передач Никиты Буруянова и Артёма Волкова.

На 12-й секунде третьего периода вновь вывел «Трактор» вперёд Никита Сошников с передач Антона Бурдасова и Алексея Бывальцева. Спустя восемь минут восстановил равенство в счёте Егор Мартынов с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила.

В овертайме победный бросок на счету капитана бело-голубых Андрея Миронова.

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