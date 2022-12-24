Дубль Миронова помог «Динамо» одержать победу над «Трактором» в овертайме

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Скоренов с передачи Джордана Уила. Через минуту счёт сравнял Теэму Пулккинен с передач Антона Бурдасова и Роба Хэмилтона. На 17-й минуте периода вывел гостей вперёд Алексей Бывальцев с передач Антона Бурдасова и Никиты Сошникова.