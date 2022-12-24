Дубль Миронова помог «Динамо» одержать победу над «Трактором» в овертайме
В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» принимало на своём льду «Трактор». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.
В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» принимало на своём льду «Трактор». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.
На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Скоренов с передачи Джордана Уила. Через минуту счёт сравнял Теэму Пулккинен с передач Антона Бурдасова и Роба Хэмилтона. На 17-й минуте периода вывел гостей вперёд Алексей Бывальцев с передач Антона Бурдасова и Никиты Сошникова.
В конце второго периода счёт 2:2 сделал Андрей Миронов с передач Никиты Буруянова и Артёма Волкова.
На 12-й секунде третьего периода вновь вывел «Трактор» вперёд Никита Сошников с передач Антона Бурдасова и Алексея Бывальцева. Спустя восемь минут восстановил равенство в счёте Егор Мартынов с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила.
В овертайме победный бросок на счету капитана бело-голубых Андрея Миронова.