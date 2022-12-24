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19:50 (мск), источник: ТАСС

СКА одержал третью победу над «Спартаком» в сезоне КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2.

СКА
СпартакКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 4:2 победил московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в субботу в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

У СКА отличились Дмитрий Яшкин (13-я и 60-я минуты) и Марат Хайруллин (31, 48). Заброшенными шайбами в составе красно-белых отметился Шэйн Принс (1, 26).

Принс провел 200-ю игру в лиге. Яшкин забросил 100-ю и 101-ю шайбы в КХЛ. На это достижение игрок потратил 176 матчей и стал рекордсменом лиги. Ранее в КХЛ он играл за московском «Динамо».

Команды провели третью игру в сезоне, в первых двух матчах СКА победил в гостях (5:1, 6:4).

«Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков в 43 матчах. СКА продолжает лидировать в таблице Запада с 73 очками после 44 матчей.

В следующем матче СКА на выезде сыграет с московским ЦСКА 28 декабря, «Спартак» 26 декабря в гостях встретится с ярославским «Локомотивом».

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СКА
4:2
1:1, 1:1, 2:0
Спартак
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