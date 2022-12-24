«Торпедо» в овертайме переиграло «Нефтехимик» и одержало четвертую победу подряд
«Торпедо» переиграло «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Торпедо
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«Торпедо» переиграло «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Нижегородцы одержал победу в овертайме — 2:1.
Автором победной шайбы стал нападающий Николай Коваленко. Он же в основное время помог забить форварду Артему Михееву, который отличился меньшинстве.
На последней минуте третьего периода игру в овертайм перевел форвард «Нефтехимика» Энтони Камара.
«Торпедо» одержало четвертую победу подряд: команда набрала 55 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. «Нефтехимик» проиграл третью встречу подряд и замыкает таблицу Востока: 11-е место и 37 очков.