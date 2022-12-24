Хоккеисты минского «Динамо» проиграли пятый матч подряд в КХЛ

В заключительном гостевом матче уходящего года «зубры» встречались с главным конкурентом за место в плей-офф — череповецкой «Северсталью».

Все пошло не по плану минчан уже в стартовой трети: сперва белорусский форвард «сталеваров» Александр Суворов вывел свою команду вперед, а в концовке отрезка хозяева удвоили перевес.

В оставшиеся 40 минут динамовцы перебросали соперника вдвое (30 бросков против 15), но отличиться хотя бы раз так и не смогли. Игроки «Северстали», в свою очередь, отправили в чужие ворота еще по шайбе во втором и третьем периодах. Финальный счет — 4:0 в пользу череповчан.

Примечательно, что в этой игре «бело-голубые» были вынуждены обходиться без главного тренера Крэйга Вудкрофта, который пропускал матч по медицинским показаниям.