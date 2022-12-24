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20:11 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли пятый матч подряд в КХЛ

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели пятое кряду поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Северсталь
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Источник: ХК "Динамо" Минск

В заключительном гостевом матче уходящего года «зубры» встречались с главным конкурентом за место в плей-офф — череповецкой «Северсталью».

Все пошло не по плану минчан уже в стартовой трети: сперва белорусский форвард «сталеваров» Александр Суворов вывел свою команду вперед, а в концовке отрезка хозяева удвоили перевес.

В оставшиеся 40 минут динамовцы перебросали соперника вдвое (30 бросков против 15), но отличиться хотя бы раз так и не смогли. Игроки «Северстали», в свою очередь, отправили в чужие ворота еще по шайбе во втором и третьем периодах. Финальный счет — 4:0 в пользу череповчан.

Примечательно, что в этой игре «бело-голубые» были вынуждены обходиться без главного тренера Крэйга Вудкрофта, который пропускал матч по медицинским показаниям.

Благодаря этой победе «Северсталь» сравнялась с минчанами по набранным очкам: у обеих команд, которые теперь делят 8−9-е места в Западной конференции, по 42 балла. Далее «зубров» ожидает предновогодняя домашняя серия, которую «Динамо» откроет в понедельник встречей с нижнекамским «Нефтехимиком». Поединок стартует в 19.10.

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Северсталь
4:0
2:0, 1:0, 1:0
Динамо Мн
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