«Барыс» назвал состав на последнюю выездную серию в году

26 декабря подопечные Андрея Скабелки сыграют на выезде с «Авангардом», а 28-го — в Новосибирске с «Сибирью».

Отмечается, что Александр Борисевич присоединится к команде перед вторым матчем, так как ему необходимо пройти регламентированный медицинский осмотр. А Майкл Шапю по медицинским причинам пропустит ближайшие встречи.