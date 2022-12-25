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25 декабря, источник: Vesti.kz

«Барыс» назвал состав на последнюю выездную серию в году

ХК «Барыс» отправился в двухматчевое турне, сообщается на сайте клуба. Оно станет для команды последним в 2022 году.

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Источник: ХК "Барыс"

26 декабря подопечные Андрея Скабелки сыграют на выезде с «Авангардом», а 28-го — в Новосибирске с «Сибирью».

Отмечается, что Александр Борисевич присоединится к команде перед вторым матчем, так как ему необходимо пройти регламентированный медицинский осмотр. А Майкл Шапю по медицинским причинам пропустит ближайшие встречи.

Состав ХК «Барыс» на выезд:

Вратари: Никита Бояркин, Юлиус Гудачек, Андрей Шутов.

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Алекс Грант, Михаил Григорьев, Джесси Грэм, Самат Данияр, Иван Мищенко, Юрий Сергиенко.

Нападающие: Алихан Асетов, Джереми Бракко, Линден Вей, Динмухамед Кайыржан, Энтони Луис, Кирилл Максимов, Никита Михайлис, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Ансар Шайхмедденов, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

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