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17:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» потерял канадского нападающего до конца сезона

«Барыс» лишился канадского форварда Майкла Шапю до конца сезона, сообщает российский хоккейный обозреватель Алексей Шеневчко.

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Источник: ХК "Барыс"

Он написал об этом в своем телеграм-канале «Держи передачу». «Кстати, слышал, что Шапю из Барыса выбыл до конца сезона! Это капец», — написал автор телеграм-канала.

Ранее пресс-служба «Барыса» сообщила о потере Шапю из-за травмы. Ранее «Барыс» подвергся троллингу из-за Шапю со стороны Шевченко: «Барыс» сделал лучшее приобретение. Он уже раз пятый на больничный уходит".

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