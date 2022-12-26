«Барыс» потерял канадского нападающего до конца сезона
«Барыс» лишился канадского форварда Майкла Шапю до конца сезона, сообщает российский хоккейный обозреватель Алексей Шеневчко.
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«Барыс» лишился канадского форварда Майкла Шапю до конца сезона, сообщает российский хоккейный обозреватель Алексей Шеневчко.
Он написал об этом в своем телеграм-канале «Держи передачу». «Кстати, слышал, что Шапю из Барыса выбыл до конца сезона! Это капец», — написал автор телеграм-канала.
Ранее пресс-служба «Барыса» сообщила о потере Шапю из-за травмы. Ранее «Барыс» подвергся троллингу из-за Шапю со стороны Шевченко: «Барыс» сделал лучшее приобретение. Он уже раз пятый на больничный уходит".