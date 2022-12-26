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17:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Победивший рак форвард впервые отличился в КХЛ и побил рекорд «Авангарда»

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Нападающий системы омского «Авангарда» Иван Мирошниченко забросил первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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Источник: Пресс-служба ХК "Авангард"

В понедельник «Авангард» проводит домашний матч регулярного чемпионата против казахстанского «Барыса». Мирошниченко отличился на 17-й минуте первого периода, по истечении которого омичи выигрывают со счетом 2:1.

Форвард стал самым молодым автором гола «Авангарда» в истории КХЛ. Ему 18 лет и 325 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Евгению Орлову — 18 лет и 351 день.

В марте у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения от онкологического заболевания и вернулся к тренировкам, а в октябре приступил к тренировкам с командой Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Омские крылья».

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