Победивший рак форвард впервые отличился в КХЛ и побил рекорд «Авангарда»

Источник: Пресс-служба ХК "Авангард"

В понедельник «Авангард» проводит домашний матч регулярного чемпионата против казахстанского «Барыса». Мирошниченко отличился на 17-й минуте первого периода, по истечении которого омичи выигрывают со счетом 2:1.

Форвард стал самым молодым автором гола «Авангарда» в истории КХЛ. Ему 18 лет и 325 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Евгению Орлову — 18 лет и 351 день.