Победивший рак форвард впервые отличился в КХЛ и побил рекорд «Авангарда»
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Нападающий системы омского «Авангарда» Иван Мирошниченко забросил первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Нападающий системы омского «Авангарда» Иван Мирошниченко забросил первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
В понедельник «Авангард» проводит домашний матч регулярного чемпионата против казахстанского «Барыса». Мирошниченко отличился на 17-й минуте первого периода, по истечении которого омичи выигрывают со счетом 2:1.
Форвард стал самым молодым автором гола «Авангарда» в истории КХЛ. Ему 18 лет и 325 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Евгению Орлову — 18 лет и 351 день.
В марте у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения от онкологического заболевания и вернулся к тренировкам, а в октябре приступил к тренировкам с командой Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Омские крылья».