«Барыс» с поражения начал выездную серию в КХЛ
ХК «Барыс» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил омскому «Авангарду», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Омске завершилась победой хозяев со счетом 5:2.
ХК «Барыс» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил омскому «Авангарду», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Омске завершилась победой хозяев со счетом 5:2.
«Авангард» в середине первого периода открыл счет, благодаря голу Никиты Михайлова на десятой минуте. Линдей Вей на 12-й минуте восстановил равновесие. А на 17-й минуте Иван Мирошниченко забросил первую шайбу в КХЛ и установил новое достижение в истории «Авангарда». «Барыс» в дебюте второго периода на 23-й минуте усилиями Егора Петухова восстановил равновесие — 2:2. На 33-й минуте Сергей Толчинский вывел омичей вперед.
В третьем периоде «Авангард» забросил еще две шайбы и установил окончательный результат. На 43-й минуте отличился Александр Дергачев, а за 46 секунд до финальной сирены Алекс Броадхерст поразил пустые ворота «Барыса».
В следующей встрече «Барыс» сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью».