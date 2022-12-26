«Барыс» с поражения начал выездную серию в КХЛ

«Авангард» в середине первого периода открыл счет, благодаря голу Никиты Михайлова на десятой минуте. Линдей Вей на 12-й минуте восстановил равновесие. А на 17-й минуте Иван Мирошниченко забросил первую шайбу в КХЛ и установил новое достижение в истории «Авангарда». «Барыс» в дебюте второго периода на 23-й минуте усилиями Егора Петухова восстановил равновесие — 2:2. На 33-й минуте Сергей Толчинский вывел омичей вперед.