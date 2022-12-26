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19:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» с поражения начал выездную серию в КХЛ

ХК «Барыс» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил омскому «Авангарду», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Омске завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

Авангард
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Источник: ХК "Барыс"

«Авангард» в середине первого периода открыл счет, благодаря голу Никиты Михайлова на десятой минуте. Линдей Вей на 12-й минуте восстановил равновесие. А на 17-й минуте Иван Мирошниченко забросил первую шайбу в КХЛ и установил новое достижение в истории «Авангарда». «Барыс» в дебюте второго периода на 23-й минуте усилиями Егора Петухова восстановил равновесие — 2:2. На 33-й минуте Сергей Толчинский вывел омичей вперед.

В третьем периоде «Авангард» забросил еще две шайбы и установил окончательный результат. На 43-й минуте отличился Александр Дергачев, а за 46 секунд до финальной сирены Алекс Броадхерст поразил пустые ворота «Барыса».

В следующей встрече «Барыс» сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью».

Авангард
5:2
2:1, 1:1, 2:0
Барыс
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