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Динамо Мн
Нефтехимик
47
26.12
Куньлунь
Торпедо
37
26.12
Северсталь
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26 декабря, источник: Vesti.kz

«Это наша проблема». Скабелка прокомментировал поражение «Барыса» в матче КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался о поражении столичного клуба в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Авангарда», сообщает корреспондент Vesti.kz. «Барыс» уступил в Омске со счетом 2:5.

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Источник: ХК "Барыс"

"Двоякое впечатление по матчу. Бо́льшую часть матча мы достаточно интересно играли, много контролировали шайбу. Но пропускали достаточно легкие голы — это наша проблема по ходу всего сезона. Мы постоянно догоняли и в итоге не смогли. Удивил ли второй в сезоне лакросс Петухова? Наверное, если скажу нет, слукавлю. Понятно, что никто не ожидал от него такой результативности. Он выкладывается в каждом матче, и, наверное, это ему вознаграждение за ту работу, которую он делает. Выбор вратаря на матч? Гудачек у нас с инфекцией был, а Шутов только в начале сезона несколько матчей сыграл. Прошлый матч Бояркин выиграл, так что выбор сегодня был очевиден.

Что с Шапю, который опять в списке травмированных? Если бы я мог объяснить… Я вам скажу, для нас это потеря. Он стал стержневым игроком. У него был очень серьезный потенциал, он играл в две стороны — и в атаке здорово играет, и в обороне. Конечно, его отсутствие в сегодняшнем матче сказалось. К сожалению, скорее всего он уже вряд ли поможет в этом сезоне", — цитирует Скабелку сайт КХЛ.

В следующей встрече «Барыс» сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью».

Авангард
5:2
2:1, 1:1, 2:0
Барыс
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