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Динамо М
12
26.12
Динамо Мн
Нефтехимик
47
26.12
Куньлунь
Торпедо
37
26.12
Северсталь
Витязь
14
26.12
Металлург
Трактор
Б
45
26.12
Салават Юлаев
Автомобилист
ОТ
32
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26 декабря, источник: БЕЛТА

Хоккейное минское «Динамо» потерпело шестое поражение подряд

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты столичного «Динамо» с поражения начали очередную домашнюю серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом матче заключительной домашней серии 2022 года минчане встречались с худшей командой Восточной конференции КХЛ — нижнекамским «Нефтехимиком». Стартовая треть закончилась в пользу «зубров»: пропустив первыми, хозяева усилиями Брэндона Козуна быстро отыгрались и вскоре вышли вперед благодаря Дмитрию Коробову — 2:1. В начале второго периода соперники обменялись шайбами (за минчан отличился Павел Варфоломеев), а на экваторе поединка Виталий Пинчук увеличил перевес «Динамо» до двух голов — 4:2.

Однако, казалось бы комфортное преимущество «зубров» испарилось еще до перерыва, дублем за «Нефтехимик» отметился Энтони Камара. На этом «перестрелка» команд не закончилась: в финальной 20-минутке на две шайбы вперед убежали уже нижнекамцы, оба раза солировал Илья Федотов. Ответа на подобную прыть гостей у минчан не нашлось, более того, в концовке хозяева пропустили еще раз. В итоге 4:7, очередная неудача «Динамо».

Таким образом, подопечные Крэйга Вудкрофта не набирают очков уже шесть матчей подряд. Тем не менее, наша команда остается на 8-м месте в Западной конференции КХЛ, столько же очков (42) у череповецкой «Северстали», которая сыграла на матч меньше. Следующий домашний поединок «зубры» проведут 28 декабря, в гости на «Минск-Арену» пожалует нижегородское «Торпедо». Встреча стартует в 19.10.

Динамо Мн
4:7
2:1, 2:3, 0:3
Нефтехимик
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