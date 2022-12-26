Хоккейное минское «Динамо» потерпело шестое поражение подряд

В первом матче заключительной домашней серии 2022 года минчане встречались с худшей командой Восточной конференции КХЛ — нижнекамским «Нефтехимиком». Стартовая треть закончилась в пользу «зубров»: пропустив первыми, хозяева усилиями Брэндона Козуна быстро отыгрались и вскоре вышли вперед благодаря Дмитрию Коробову — 2:1. В начале второго периода соперники обменялись шайбами (за минчан отличился Павел Варфоломеев), а на экваторе поединка Виталий Пинчук увеличил перевес «Динамо» до двух голов — 4:2.
Однако, казалось бы комфортное преимущество «зубров» испарилось еще до перерыва, дублем за «Нефтехимик» отметился Энтони Камара. На этом «перестрелка» команд не закончилась: в финальной 20-минутке на две шайбы вперед убежали уже нижнекамцы, оба раза солировал Илья Федотов. Ответа на подобную прыть гостей у минчан не нашлось, более того, в концовке хозяева пропустили еще раз. В итоге 4:7, очередная неудача «Динамо».
Таким образом, подопечные Крэйга Вудкрофта не набирают очков уже шесть матчей подряд. Тем не менее, наша команда остается на 8-м месте в Западной конференции КХЛ, столько же очков (42) у череповецкой «Северстали», которая сыграла на матч меньше. Следующий домашний поединок «зубры» проведут 28 декабря, в гости на «Минск-Арену» пожалует нижегородское «Торпедо». Встреча стартует в 19.10.