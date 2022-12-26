ЦСКА проиграл московскому «Динамо» в 1000-м матче в КХЛ

Встреча в Москве на льду «ЦСКА-Арены» завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Александр Скоренов (3-я минута) и Якоб Лилья (24). У ЦСКА отличился Сергей Плотников (24).

ЦСКА стал четвертым клубом, который провел 1000 матчей в КХЛ. Первой командой, достигшей этой отметки, стал магнитогорский «Металлург», второй — петербургский СКА, третьей — казанский «Ак Барс».