ЦСКА проиграл московскому «Динамо» в 1000-м матче в КХЛ
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве на льду «ЦСКА-Арены» завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Александр Скоренов (3-я минута) и Якоб Лилья (24). У ЦСКА отличился Сергей Плотников (24).
ЦСКА стал четвертым клубом, который провел 1000 матчей в КХЛ. Первой командой, достигшей этой отметки, стал магнитогорский «Металлург», второй — петербургский СКА, третьей — казанский «Ак Барс».
«Динамо», набрав 57 очков в 44 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 57 очками после 42 игр идет на третьей строчке. В следующем матче «бело-голубые» 30 декабря на выезде сыграют против «Сочи», команда Сергея Федорова 28 декабря примет СКА.