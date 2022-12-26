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Динамо М
12
26.12
Динамо Мн
Нефтехимик
47
26.12
Куньлунь
Торпедо
37
26.12
Северсталь
Витязь
14
26.12
Металлург
Трактор
Б
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26 декабря, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА проиграл московскому «Динамо» в 1000-м матче в КХЛ

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКА
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве на льду «ЦСКА-Арены» завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Александр Скоренов (3-я минута) и Якоб Лилья (24). У ЦСКА отличился Сергей Плотников (24).

ЦСКА стал четвертым клубом, который провел 1000 матчей в КХЛ. Первой командой, достигшей этой отметки, стал магнитогорский «Металлург», второй — петербургский СКА, третьей — казанский «Ак Барс».

«Динамо», набрав 57 очков в 44 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 57 очками после 42 игр идет на третьей строчке. В следующем матче «бело-голубые» 30 декабря на выезде сыграют против «Сочи», команда Сергея Федорова 28 декабря примет СКА.

ЦСКА
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Динамо М
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