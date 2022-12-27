Возвращение года в КХЛ. «Ак Барс» с Билялетдиновым снова в фаворитах сезона?

То, чего многие ждали, наконец-то произошло сегодня. «Ак Барс» официально объявил о назначении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера. При этом Юрий Бабенко, выполнявший после увольнения Олега Знарка роль исполняющего обязанности главного тренера, не уволен, а переведён в ассистенты. Остался в штабе и Александр Бойков.

Назначение Билялетдинова напрашивалось, хотя поговаривают, что тренера-чемпиона упрашивали вернуться на привычный для него пост едва ли не всей республикой. Зинэтуле Хайдяровичу уже 67 лет, в клуб он изначально возвращался как консультант, но в итоге волею судеб занял место Знарка.

«Решение принималось непросто, изначально планы были другие, но ситуация подтолкнула к такому выбору. Мне небезразлична наша команда и положение, в которое мы все попали. Надеюсь, что смогу помочь, что мы улучшим свою игру и решим задачу, которая стоит перед клубом», — прокомментировал своё назначение сам специалист.

Конечно, Билялетдинов — это огромный авторитет для всех без исключения в коллективе. Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина точно найдёт общий язык с Радуловым, Шипачёвым, Войновым и другими казанскими звёздами. В то время как Бабенко мало кто слушал, для клуба уровня «Ак Барса» это точно не величина. По сути, как только Билялетдинов встал на лавку, всё уже стало понятно. Оставалось лишь узнать дату, когда случится рокировка.

«Мы благодарим Юрия Бабенко, который взял на себя ответственность в трудный момент, и очень ценим его работу. В последних семи матчах с Зинэтулой Хайдяровичем в штабе команда набрала 11 очков из 13 возможных, улучшился игровой рисунок, выросла дисциплина. Главная задача на сезон с команды не снималась, сейчас у нас есть время, чтобы исправить турнирное положение. Знаем, что Билялетдинов способен привить команде профессионализм и умение бороться в каждом матче», — заявил генеральный менеджер «барсов» Марат Валиуллин.

В какой-то степени со стороны менеджмента клуба этот шаг стал шагом отчаяния. С Бабенко у руля поставленных задач было точно не выполнить, от идеи возвращения Дмитрия Квартальнова (который, кстати, в своё время сменил на посту казанцев именно Билялетдинова) отказались, а когда у тебя под рукой человек с такими регалиями и заслугами, долго думать не приходится. Вариант с Бобом Хартли, кстати, по-прежнему есть, но он возможен уже после окончания нынешнего сезона. Стороны продолжают поддерживать контакт.

Главный вопрос, на который хочется найти ответ: появится ли у Билялетдинова огонь в глазах? Есть ли та искорка, которая поможет мэтру отечественного тренерского цеха снова вывести Казань в фавориты сезона? Большой вопрос, учитывая, что тренер собирался на заслуженный отдых, а его едва ли не силком назначили на столь ответственную и стрессовую должность. Специалист в интервью сам подчеркнул, что решение далось ему сложно.

Опыта, безусловно, Зинэтуле Хайдяровичу не занимать, но вот мотивации и сил могло не остаться. Посмотрим, чем в итоге закончится эта история и удастся ли казанцам выбраться из той трясины, в которую они угодили, совершив ошибку и позвав управлять командой Олега Знарка. Расхлёбывать за ним приходится до сих пор.