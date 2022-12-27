«Жующий и не уважающий традиции тренер». Мэр Казани раскритиковал Олега Знарка

«Слуцкий был похож на Казань, не стеснялся участвовать в акциях, тюбетейку надеть, чак-чак съесть. Соответствовал и духу столицы, и болельщикам, и команде. В отличие от жующего и не уважающего традиции другого тренера, который сказал: “Что такое дерби? Это обыкновенный матч”. Как ты можешь так говорить, когда история дружественного спортивного противостояния длится почти 50 лет? Мне ветераны хоккея рассказывали, что всю команду перед матчем звал к себе завотделом обкома партии, чтобы сказать, как важно обыграть братскую команду “Салават Юлаев”. Уважай эти традиции, каким бы ты великим ни был», — приводит слова Метшина «Спорт Бизнес Online».