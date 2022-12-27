Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Чикаго
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Баффало
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Бостон
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Миннесота
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Даллас
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Торонто
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Колорадо
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Вегас
Хоккей. КХЛ
27.12
Амур
Адмирал
13
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
27.12
Амур
Адмирал
13
26.12
Локомотив
Спартак
21
26.12
ЦСКА
Динамо М
12
26.12
Динамо Мн
Нефтехимик
47
26.12
Куньлунь
Торпедо
37
26.12
Северсталь
Витязь
14
26.12
Металлург
Трактор
Б
45
26.12
Салават Юлаев
Автомобилист
ОТ
32
Хоккей. КХЛ. Все результаты
27 декабря, источник: Чемпионат.com

«Жующий и не уважающий традиции тренер». Мэр Казани раскритиковал Олега Знарка

Мэр Казани Ильсур Метшин поделился мнением о бывшем главном тренере «Ак Барса» Олеге Знарке.

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Слуцкий был похож на Казань, не стеснялся участвовать в акциях, тюбетейку надеть, чак-чак съесть. Соответствовал и духу столицы, и болельщикам, и команде. В отличие от жующего и не уважающего традиции другого тренера, который сказал: “Что такое дерби? Это обыкновенный матч”. Как ты можешь так говорить, когда история дружественного спортивного противостояния длится почти 50 лет? Мне ветераны хоккея рассказывали, что всю команду перед матчем звал к себе завотделом обкома партии, чтобы сказать, как важно обыграть братскую команду “Салават Юлаев”. Уважай эти традиции, каким бы ты великим ни был», — приводит слова Метшина «Спорт Бизнес Online».

Напомним, 2 декабря Знарок покинул «Ак Барс». Специалист подал в отставку с поста главного тренера по собственному желанию. К тому моменту казанцы в 36 матчах смогли набрать лишь 38 баллов. Сегодня, 27 декабря, «Ак Барс» объявил о назначении на пост главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр спорта: переход в Азию будет плюсом для российского футбола
Скандал на чемпионате России по фигурке: с трибун кричали: "Нечестно!"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь