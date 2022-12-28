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14:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» продлил контракт с Буше

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» в своем официальном Telegram-канале объявил о продлении контракта с нападающим Ридом Буше.

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Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение с 29-летним американским форвардом рассчитано до 30 апреля 2024 года. Предыдущий договор с хоккеистом истекал по завершении нынешнего сезона. Ранее о продлении контракта с Буше сообщал председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов.

Буше выступает в КХЛ с 2020 года, после сезона в «Авангарде» он перешел в ярославский «Локомотив», а потом вернулся в омскую команду перед нынешним чемпионатом. Всего на его счету 160 матчей и 128 очков (66 шайб + 62 результативные передачи) в лиге, в том числе 42 игры и 36 баллов (22+14) — в нынешнем сезоне.

В феврале «Локомотив» расторг контракт с Буше после того, как хоккеист признал себя виновным в сексуальном насилии в отношении 12-летней девочки. Инцидент произошел в 2011 году, когда американцу было 17 лет. Буше был приговорен судом к одному году тюрьмы условно с испытательным сроком в четыре года.

В составе «Авангарда» Буше стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.

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