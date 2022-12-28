Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
3-й период
Трактор
Салават Юлаев
32
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
Автомобилист
50
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
12
Хоккей. НХЛ
29.12
Нью-Джерси
Бостон
Хоккей. НХЛ
29.12
Тампа-Бэй
Монреаль
Хоккей. НХЛ
29.12
Питтсбург
Детройт
Хоккей. НХЛ
29.12
Анахайм
Вегас
Хоккей. НХЛ
29.12
Сиэтл
Калгари
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Вегас
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Сан-Хосе
62
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Колорадо
63
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Эдмонтон
12
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
15:30
Сибирь
Барыс
12
27.12
Амур
Адмирал
13
26.12
Локомотив
Спартак
21
26.12
ЦСКА
Динамо М
12
26.12
Динамо Мн
Нефтехимик
47
26.12
Куньлунь
Торпедо
37
26.12
Северсталь
Витязь
14
26.12
Металлург
Трактор
Б
45
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барыс» победил «Сибирь» в матче КХЛ

Казахстанский «Барыс» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Сибирь
БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

В составе победителей отличились Джереми Бракко (32-я минута) и Никита Михайлис (45). У хозяев шайбу забросил Александр Шаров (31).

«Барыс» в третий раз в сезоне нанес поражение «Сибири». Защитник гостей Алекс Грант отметился результативной передачей и набрал 100-е очко в КХЛ (32 гола + 68 передач).

«Барыс», набравший 43 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 55 баллами располагается на третьей строчке.

Читайте также
Сибирь
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Барыс
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Канадский кошмар. Трагическая смерть 18-летнего хоккеиста из России
Земная женщина. Почему Туктамышева — самая близкая к народу фигуристка
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь