«Барыс» победил «Сибирь» в матче КХЛ
Казахстанский «Барыс» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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Казахстанский «Барыс» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.
В составе победителей отличились Джереми Бракко (32-я минута) и Никита Михайлис (45). У хозяев шайбу забросил Александр Шаров (31).
«Барыс» в третий раз в сезоне нанес поражение «Сибири». Защитник гостей Алекс Грант отметился результативной передачей и набрал 100-е очко в КХЛ (32 гола + 68 передач).
«Барыс», набравший 43 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 55 баллами располагается на третьей строчке.