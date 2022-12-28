«Барыс» победил «Сибирь» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

В составе победителей отличились Джереми Бракко (32-я минута) и Никита Михайлис (45). У хозяев шайбу забросил Александр Шаров (31).

«Барыс» в третий раз в сезоне нанес поражение «Сибири». Защитник гостей Алекс Грант отметился результативной передачей и набрал 100-е очко в КХЛ (32 гола + 68 передач).