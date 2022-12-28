«Трактор» впервые в сезоне победил «Салават Юлаев»

Встреча в Челябинске закончилась со счетом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0). У хозяев шайбы забросили Владимир Ткачев (5-я и 10-я минуты), Сергей Калинин (37) и Алексей Бывальцев (48), который набирает очки в восьмом матче подряд. В составе гостей отличились Николай Кулемин (26) и Александр Кадейкин (40).