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СКА
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19:10
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23
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19:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» впервые в сезоне победил «Салават Юлаев»

Челябинский «Трактор» нанес поражение уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Трактор
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Источник: ХК "Трактор"

Встреча в Челябинске закончилась со счетом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0). У хозяев шайбы забросили Владимир Ткачев (5-я и 10-я минуты), Сергей Калинин (37) и Алексей Бывальцев (48), который набирает очки в восьмом матче подряд. В составе гостей отличились Николай Кулемин (26) и Александр Кадейкин (40).

«Салават Юлаев» провел 1000-й матч в КХЛ. «Трактор» в среду отметил 75-летие клуба. Челябинцам впервые в этом сезоне удалось обыграть уфимцев, ранее трижды сильнее оказывался «Салават».

«Салават Юлаев» идет на 5-м месте в Восточной конференции КХЛ, «Трактор» — 9-й.

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Трактор
4:2
2:0, 1:2, 1:0
Салават Юлаев
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