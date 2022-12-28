«Локомотив» одержал пятую победу подряд, обыграв «Куньлунь». У Шалунова — дубль

На второй минуте Люк Локхарт вывел китайскую команду вперёд. На 10-й минуте Максим Шалунов в большинстве сравнял счёт. На 42-й секунде нападающий оформил дубль. На 36-й минуте Винсент Ловерде с передачи Тайлера Вона сравнял счёт. На 41-й минуте Александр Полунин после паса Максима Берёзкина забил третий гол железнодорожников в матче. На 53-й минуте Денис Алексеев забросил четвёртую шайбу.