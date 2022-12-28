«Локомотив» одержал пятую победу подряд, обыграв «Куньлунь». У Шалунова — дубль

Хоккей, КХЛ, Неделя 1728.12.2022, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Мытищи, 687 зрителей
|Грег Айрленд
|Игорь Никитин
|Мэтт Джурасик
|Иван Бочаров
|01:19
|Лукас Локхарт(Зак Лесли, Паркер Фу)
|08:47
|Зак Лесли
|09:10
|Максим Шалунов(Иван Чехович, Максим Березкин)
|09:25
|Брэндон Йип
|14:27
|Клифф Пу
|20:00
|Чжан Цзэсэнь
|20:41
|Максим Шалунов(Иван Чехович, Максим Березкин)
|35:12
|Винсент Ловерде(Тайлер Вонг)
|40:39
|Александр Полунин(Максим Березкин)
|46:59
|Никита Черепанов
|50:15
|Даниил Мисюль
|53:36
|Денис Алексеев(Степан Никулин, Георгий Иванов)
|55:30
|Винсент Ловерде
|55:30
|Иван Чехович
|55:30
|Иван Чехович
|10
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Кочетов(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Вячеслав Шувалов(Россия)