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Спартак
ОТ
43
19:30
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Нефтехимик
04
19:30
ЦСКА
СКА
31
19:10
Динамо Мн
Торпедо
23
19:00
Куньлунь
Локомотив
24
17:00
Трактор
Салават Юлаев
42
16:30
Авангард
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22:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нефтехимик» нанес «Сочи» 15-е поражение подряд, всухую обыграв соперника

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал нижнекамский «Нефтехимик».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).

На седьмой минуте Вячеслав Лещенко с передачи Евгения Митякина вывел нижнекамскую команду вперёд. Форвард забросил шайбу в меньшинстве. Через 42 секунды Андрей Чивилёв удвоил преимущество «Нефтехимика», также отличившись при игре «четыре на пять». На 18-й минуте Андрей Белозёров забросил третью шайбу — в большинстве. На 47-й минуте Илья Федотов забил четвёртый гол.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Сочи» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 30 декабря.

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Сочи
0:4
0:3, 0:0, 0:1
Нефтехимик
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