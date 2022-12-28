«Нефтехимик» нанес «Сочи» 15-е поражение подряд, всухую обыграв соперника

На седьмой минуте Вячеслав Лещенко с передачи Евгения Митякина вывел нижнекамскую команду вперёд. Форвард забросил шайбу в меньшинстве. Через 42 секунды Андрей Чивилёв удвоил преимущество «Нефтехимика», также отличившись при игре «четыре на пять». На 18-й минуте Андрей Белозёров забросил третью шайбу — в большинстве. На 47-й минуте Илья Федотов забил четвёртый гол.