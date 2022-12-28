Хоккеисты ЦСКА второй раз в сезоне обыграли СКА
Московские армейцы победили со счетом 3:1.
Московские армейцы победили со счетом 3:1.
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду на «ЦСКА-Арене».
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Константин Окулов (43-я и 49-я минуты) и Максим Соркин (58). У проигравших отличился Марат Хуснутдинов (28).
Команды встретились в четвертый раз в текущем сезоне, ЦСКА одержал вторую победу. Команда из Санкт-Петербурга ранее выигрывала со счетом 3:2 в овертайме и 6:2. Столичные армейцы 21 декабря в Санкт-Петербурге победили со счетом 2:1.
ЦСКА и СКА в четырех последних сезонах неизменно играли друг против друга в финале Западной конференции плей-офф КХЛ. Столичная команда выиграла все четыре противостояния. В сезоне-2019/20 плей-офф КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. ЦСКА и СКА по два раза выигрывали Кубок Гагарина, команда из Москвы является действующим обладателем трофея.
СКА с 73 очками после 45 матчей возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. ЦСКА набрал 59 очков в 43 играх и занимает третью строчку. В следующем матче СКА 30 декабря на выезде сыграет с подмосковным «Витязем», ЦСКА в тот же день примет ярославский «Локомотив».