Хоккеисты ЦСКА второй раз в сезоне обыграли СКА

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду на «ЦСКА-Арене».

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Константин Окулов (43-я и 49-я минуты) и Максим Соркин (58). У проигравших отличился Марат Хуснутдинов (28).

Команды встретились в четвертый раз в текущем сезоне, ЦСКА одержал вторую победу. Команда из Санкт-Петербурга ранее выигрывала со счетом 3:2 в овертайме и 6:2. Столичные армейцы 21 декабря в Санкт-Петербурге победили со счетом 2:1.

ЦСКА и СКА в четырех последних сезонах неизменно играли друг против друга в финале Западной конференции плей-офф КХЛ. Столичная команда выиграла все четыре противостояния. В сезоне-2019/20 плей-офф КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. ЦСКА и СКА по два раза выигрывали Кубок Гагарина, команда из Москвы является действующим обладателем трофея.