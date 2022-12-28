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Северсталь
Спартак
ОТ
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19:30
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Нефтехимик
04
19:30
ЦСКА
СКА
31
19:10
Динамо Мн
Торпедо
23
19:00
Куньлунь
Локомотив
24
17:00
Трактор
Салават Юлаев
42
16:30
Авангард
Автомобилист
50
Хоккей. КХЛ. Все результаты
21:58 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты ЦСКА второй раз в сезоне обыграли СКА

Московские армейцы победили со счетом 3:1.

ЦСКА
СКАКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду на «ЦСКА-Арене».

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Константин Окулов (43-я и 49-я минуты) и Максим Соркин (58). У проигравших отличился Марат Хуснутдинов (28).

Команды встретились в четвертый раз в текущем сезоне, ЦСКА одержал вторую победу. Команда из Санкт-Петербурга ранее выигрывала со счетом 3:2 в овертайме и 6:2. Столичные армейцы 21 декабря в Санкт-Петербурге победили со счетом 2:1.

ЦСКА и СКА в четырех последних сезонах неизменно играли друг против друга в финале Западной конференции плей-офф КХЛ. Столичная команда выиграла все четыре противостояния. В сезоне-2019/20 плей-офф КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. ЦСКА и СКА по два раза выигрывали Кубок Гагарина, команда из Москвы является действующим обладателем трофея.

СКА с 73 очками после 45 матчей возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. ЦСКА набрал 59 очков в 43 играх и занимает третью строчку. В следующем матче СКА 30 декабря на выезде сыграет с подмосковным «Витязем», ЦСКА в тот же день примет ярославский «Локомотив».

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ЦСКА
3:1
0:0, 0:1, 3:0
СКА
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