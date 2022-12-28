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ОТ
43
19:30
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04
19:30
ЦСКА
СКА
31
19:10
Динамо Мн
Торпедо
23
19:00
Куньлунь
Локомотив
24
17:00
Трактор
Салават Юлаев
42
16:30
Авангард
Автомобилист
50
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22:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Северсталь» нанесла «Спартаку» шестое поражение подряд

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала московский «Спартак».

Северсталь
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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0).

На 13-й минуте Павел Ткаченко вывел вперёд москвичей. На 33-й минуте Дмитрий Моисеев сравнял счёт, забив в меньшинстве. На 48-й минуте Данила Квартальнов с передачи Максима Цыплакова забросил вторую шайбу в ворота череповчан. Через две минуты Даниил Пыленков во второй раз поразил ворота красно-белых. На 58-й минуте Александр Петунин вывел череповчан вперёд. За четыре секунды до конца третьего периода Александр Хохлачёв сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Петунин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Минске сыграет с местным «Динамо». «Северсталь» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 30 декабря.

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Северсталь
4:3ОТ
0:1, 1:0, 2:2
Спартак
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