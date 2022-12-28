«Северсталь» нанесла «Спартаку» шестое поражение подряд

На 13-й минуте Павел Ткаченко вывел вперёд москвичей. На 33-й минуте Дмитрий Моисеев сравнял счёт, забив в меньшинстве. На 48-й минуте Данила Квартальнов с передачи Максима Цыплакова забросил вторую шайбу в ворота череповчан. Через две минуты Даниил Пыленков во второй раз поразил ворота красно-белых. На 58-й минуте Александр Петунин вывел череповчан вперёд. За четыре секунды до конца третьего периода Александр Хохлачёв сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Петунин.