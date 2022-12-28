«Ак Барс» проиграл в первом матче после возвращения Билялетдинова, уступив «Металлургу»

Первый период прошёл без голов. На 25-й минуте Николай Голдобин вывел магнитогорцев вперёд. На 28-й минуте Александр Радулов сравнял счёт. На 33-й минуте Егор Яковлев с передачи Филиппа Майе реализовал большинство — 2:1. На 39-й минуте Кирилл Петров во второй раз восстановил равенство в счёте. На 42-й минуте Николай Голдобин, реализовав большинство, оформил дубль. На 59-й минуте Голдобин оформил хет-трик.