Историческое событие: лучшим бомбардиром КХЛ впервые станет иностранец? Кажется, русские звезды этому не помешают

За всю историю КХЛ бомбардирскую гонку еще ни разу не выигрывал хоккеист с иностранным паспортом. Ранее самыми результативными игроками лиги становились исключительно россияне. 6 раз это звание доставалось Сергею Мозякину. Трижды — Александру Радулову. Илья Ковальчук и Никита Гусев заканчивали регулярный чемпионат на вершине бомбардирского рейтинга по одному разу. А Вадим Шипачев неизменно становился обладателем награды лучшему бомбардиру КХЛ в последних трех сезонах. Но в этой регулярке есть все предпосылки к тому, что лучший 87-й номер мира после Сидни Кросби уступит трон самого результативного игрока КХЛ другому хоккеисту.

Хотя еще перед началом сезона казалось, что награда лучшему бомбардиру снова достанется Шипачеву. От его перехода в «Ак Барс» были исключительно положительные ожидания. В Казани Вадим мог выбирать себе партнеров из огромного количества мастеровитых одноклубников, которые могли бы забивать с его передач шайбы пачками. Но все получилось ровно наоборот. После переезда в столицу Татарстана главная звезда КХЛ последних лет потерял свою игру и проводит худший сезон в карьере. В первых 19 матчах регулярного чемпионата он набрал лишь 6 (!) очков. Такого в карьере одного из самых одаренных центров нашей страны еще не было. В последнее время ему все-таки удалось чуть поправить свою результативность и приблизиться к показателю очко за матч — прямо сейчас на счету Вадима 32 очка в 44 встречах. И это лишь 20-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Поэтому Шипачеву нужно настоящее чудо, чтобы стать победителем в этой номинации в четвертый раз кряду.

Источник: photo.khl.ru

В этой связи у легионеров появился прекрасный шанс войти в историю. Несмотря на то, что за последние несколько лет из КХЛ уехали достаточно большое количество иностранцев высокого уровня в лице тех же Тему Хартикайнена и Линуса Умарка, их общий уровень не упал. Они по-прежнему делают погоду в своих командах и являются их безусловными лидерами. Бомбардирская гонка выступает наглядным тому доказательством. В топ-5 самых результативных хоккеистов КХЛ находятся сразу 3 иностранца. Стефан Да Коста возглавляет этот список с 44 очками в 35 матчах. Проводящий лучший сезон в карьере Брукс Мэйсек набрал 42 результативных балла в 44 встречах и дышит в спину французскому одноклубнику. А лучший бомбардир «Сибири» Тэйлор Бек совершил 40 результативных действий и делит третье место с форвардом «Авангарда» Владимиром Ткачевым. При этом долгое время в топ-3 этого рейтинга долгое время были исключительно иностранцы. Но Ткачев, благодаря яркому перформансу в матче против «Автомобилиста», ворвался в тройку самых результативных игроков чемпионата.

На пятки вышеперечисленным бомбардирам наступают форварды «Авангарда» и «Магнитки» Рид Буше и Филипп Майе. А Марат Хайруллин из СКА на протяжении всего сезона находится в топ-10 самых результативных хоккеистов лиги, при этом на старте регулярного чемпионата он некоторое время даже возглавлял этот топ.

Источник: photo.khl.ru

Отсутствие Сергея Мозякина и кризис Вадима Шипачева — идеальный момент для того, чтобы кто-то из легионеров сотворили историю. К тому же Владимир Ткачев и Марат Хайруллин не выглядят непобедимыми конкурентами в гонке бомбардиров. Первому далеко до звания самого стабильного игрока лиги — редкие всплески одаренного форварда сменяются матчами, где он напоминает лишь тень самого себя. А Хайруллин только в этом году примерил на себя роль лидера топ-клуба. И далеко не факт, что ему удастся удержать высочайшую планку результативности на протяжении всего регулярного чемпионата. Который еще и получится самым длинным в истории.

Разумеется, определять победителя гонки бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ еще слишком рано — прошла только половина чемпионата. Но сложившиеся тенденции можно определить уже сейчас. Даже если Да Коста и Мэйсек резко угодят в кризис и снизят свою результативность, им на замену может прийти Рид Буше. Лидер «Авангарда» на днях продлил контракт с омским клубом и стал одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги. Почему бы не отметить это событие победой в гонке бомбардиров? К тому же в партнерах у Рида один из лучших центров КХЛ Корбан Найт и уже упомянутый Владимир Ткачев, поэтому набранные очки ему практически гарантированы.

Источник: photo.khl.ru

Из тех, кто уже становился самым результативным игроком КХЛ и продолжает карьеру, можно выделить Александра Радулова и Никиту Гусева. Но при всем уважении, надеяться на их победу в бомбардирской гонке уже не приходится. Радулов выглядит неплохо в «Ак Барсе», но и близко не напоминает самого себя на пике. А пытавшийся трудоустроиться в НХЛ на протяжении всего межсезонья и части регулярки Гусев пропустил слишком много матчей, чтобы претендовать на победу в этой номинации.

Будет символично, если накануне ужесточения лимита на легионеров лучшим бомбардиром лиги станет именно иностранец. Но все идет именно к тому, что этот сезон в данном отношении получится историческим.