«Адмирал» всухую обыграл «Амур» на своём льду в дальневосточном дерби

Победный гол в матче на счету защитника «Адмирала» Либора Шулака, отличившегося на 30-й минуте встречи с передач Антона Берлёва и Колби Уильямса. Точку в матче голом в пустые ворота поставил форвард «моряков» Александр Горшков. Голкипер «моряков» Никита Серебряков записал на свой счёт сухой матч, отразив все 29 бросков по своим воротам.

Эта победа стала второй подряд для «Адмирала». В сезонной серии между этими командами владивостокская команда вышла вперёд со счётом 3−2, одержав три победы подряд. В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ запланировано ещё пять матчей между этими командами.