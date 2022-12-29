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14:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адмирал» всухую обыграл «Амур» на своём льду в дальневосточном дерби

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Амуром». Победу в упорном матче одержали хозяева со счётом 2:0.

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Источник: Хоккейный клуб «Адмирал»

Победный гол в матче на счету защитника «Адмирала» Либора Шулака, отличившегося на 30-й минуте встречи с передач Антона Берлёва и Колби Уильямса. Точку в матче голом в пустые ворота поставил форвард «моряков» Александр Горшков. Голкипер «моряков» Никита Серебряков записал на свой счёт сухой матч, отразив все 29 бросков по своим воротам.

Эта победа стала второй подряд для «Адмирала». В сезонной серии между этими командами владивостокская команда вышла вперёд со счётом 3−2, одержав три победы подряд. В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ запланировано ещё пять матчей между этими командами.

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Амур
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