«100 процентов…». Как в КХЛ дебютировал форвард сборной Казахстана из «Барыса»

Источник: ХК "Барыс"

По информации «Шайба.kz», в дебютной игре в КХЛ 24-летний Борисевич провел на льду 6 минут и 23 секунды, выиграл 2 из 2 вбрасываний, применил один силовой прием и заблокировал один бросок. Игрок завершил встречу с показателем полезности «-1».

Напомним, что Борисевич всю свою карьеру провел в системе карагандинской «Сарыарки». О его подписании «Барыс» объявил 25 декабря. На момент перехода он занимал первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Казахстана.

Борисевич успел сыграть два матча за сборную Казахстана на Кубке Первого канала.