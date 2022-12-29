«100 процентов…». Как в КХЛ дебютировал форвард сборной Казахстана из «Барыса»

По информации «Шайба.kz», в дебютной игре в КХЛ 24-летний Борисевич провел на льду 6 минут и 23 секунды, выиграл 2 из 2 вбрасываний, применил один силовой прием и заблокировал один бросок. Игрок завершил встречу с показателем полезности «-1».
Напомним, что Борисевич всю свою карьеру провел в системе карагандинской «Сарыарки». О его подписании «Барыс» объявил 25 декабря. На момент перехода он занимал первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Казахстана.
Борисевич успел сыграть два матча за сборную Казахстана на Кубке Первого канала.
Благодаря успеху в матче с «Сибирью» астанчане набрали 43 очка и сохранили за собой восьмое место в таблице Восточной конференции. Следующую игру они проведут на своем льду с магнитогорским «Металлургом» 3 января.