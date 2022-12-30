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18:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» проиграл шестой подряд матч в КХЛ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» в серии буллитов обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу в Новосибирске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. При этом голкипер «Сибири» Антон Красоткин не пропустил ни разу и в послематчевой серии буллитов. Он записал на свой счет четвертый шатаут в сезоне и 10-й в КХЛ, вратарь «Автомобилиста» Игорь Бобков оформил свой 30-й «сухарь» в КХЛ и первый в сезоне.

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь», набрав 57 очков в 47 матчах, поднялась на третье место. Проигравший шестой раз подряд «Автомобилист» продолжает лидировать с 62 очками в 45 встречах.

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Автомобилист
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