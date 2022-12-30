«Автомобилист» проиграл шестой подряд матч в КХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в Новосибирске, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. При этом голкипер «Сибири» Антон Красоткин не пропустил ни разу и в послематчевой серии буллитов. Он записал на свой счет четвертый шатаут в сезоне и 10-й в КХЛ, вратарь «Автомобилиста» Игорь Бобков оформил свой 30-й «сухарь» в КХЛ и первый в сезоне.