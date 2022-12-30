«Витязь» и СКА забросили 11 шайб на двоих в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в Балашихе, закончилась в овертайме со счетом 6:5 (1:1, 4:1, 0:3, 1:0) в пользу хозяев льда. У «Витязя» шайбы забросили Степан Старков (20-я и 35-я минуты), Александр Яремчук (30), Тайлер Граовац (32), Алексей Волгин (39) и Владимир Галузин (65). В составе гостей отличились Игорь Ожиганов (10), Дмитрий Яшкин (39, 49), Марат Хайруллин (43) и Михаил Воробьев (45).

В конце второго периода при счете 2:4 армейцы в большинстве сняли вратаря и пропустили пятую шайбу в пустые ворота. По ходу матча главный тренер СКА Роман Ротенберг дважды произвел замену голкипера.

СКА с 74 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции, где «Витязь» (48 баллов) идет на шестой позиции. В следующем матче подмосковная команда 3 января примет китайский «Куньлунь», а петербуржцы днем позже на выезде сыграют с челябинским «Трактором».