Хоккеисты минского «Динамо» проиграли восьмой матч подряд в КХЛ

В заключительном матче 2022 года минчане принимали московский «Спартак». Первые голы зрители на «Минск-Арене» увидели уже во втором периоде: команды дважды обменялись взятиями ворот, за «зубров» отличились Джозеф Душак и новичок клуба Никита Зоркин. По ходу заключительной трети наша команда благодаря Брэндону Козуну и Роману Горбунову повела в две шайбы, однако игрокам «Спартака» удалось превратить счет 2:4 в 5:4 в свою пользу. Но и это было еще не все — незадолго до финальной сирены форвард минчан Дмитрий Соколов снова восстановил паритет. В овертайме выявить победителя команды не смогли, а серия послематчевых бросков лучше удалась москвичам. Как итог — 5:6, «Динамо» снова уступает.