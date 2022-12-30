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Динамо Мн
Спартак
Б
56
30.12
Северсталь
Торпедо
32
30.12
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30 декабря, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли восьмой матч подряд в КХЛ

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» поражением завершило календарный год в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: БЕЛТА

В заключительном матче 2022 года минчане принимали московский «Спартак». Первые голы зрители на «Минск-Арене» увидели уже во втором периоде: команды дважды обменялись взятиями ворот, за «зубров» отличились Джозеф Душак и новичок клуба Никита Зоркин. По ходу заключительной трети наша команда благодаря Брэндону Козуну и Роману Горбунову повела в две шайбы, однако игрокам «Спартака» удалось превратить счет 2:4 в 5:4 в свою пользу. Но и это было еще не все — незадолго до финальной сирены форвард минчан Дмитрий Соколов снова восстановил паритет. В овертайме выявить победителя команды не смогли, а серия послематчевых бросков лучше удалась москвичам. Как итог — 5:6, «Динамо» снова уступает.

Таким образом, подопечные Крэйга Вудкрофта не могут набрать очки уже в восьми матчах кряду. Из-за провальной серии наша команда выпала из восьмерки лучших на Западе: «зубры» идут в своей конференции 9-ми, отставая от зоны плей-офф на три очка. В начале 2023 года минчан ожидает выезд на Дальний Восток: 3-го января динамовцы сыграют с «Амуром», 5-го — против «Адмирала». Завершится гостевая серия встречей с «Сибирью» 7-го января.

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Динамо Мн
5:6ОТ
0:0, 2:2, 3:3, 0:0
Спартак
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