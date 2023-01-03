Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию поражений в КХЛ

В первом матче 2023 года динамовцы гостили в Хабаровске у «Амура». «Зубры» вышли вперед всего через 80 секунд после стартового вбрасывания: счет открыл Павел Варфоломеев. Эта шайба долгое время оставалась во встрече единственной — второй период обошелся без голов, и только в начале третьего периода хозяева восстановили паритет. Но на большее игроков «Амура» не хватило, дальше в матче забрасывали исключительно минчане. Правда, шайба Джона Гилмора была отменена после видеопросмотра, зато к трем последующим взятиям хабаровских ворот вопросов у судей не возникло. В составе «Динамо» отличились Ник Меркли, Роман Горбунов и Райан Спунер, финальный счет — 4:1.