Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию поражений в КХЛ
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» одержало первую с начала декабря победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» одержало первую с начала декабря победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче 2023 года динамовцы гостили в Хабаровске у «Амура». «Зубры» вышли вперед всего через 80 секунд после стартового вбрасывания: счет открыл Павел Варфоломеев. Эта шайба долгое время оставалась во встрече единственной — второй период обошелся без голов, и только в начале третьего периода хозяева восстановили паритет. Но на большее игроков «Амура» не хватило, дальше в матче забрасывали исключительно минчане. Правда, шайба Джона Гилмора была отменена после видеопросмотра, зато к трем последующим взятиям хабаровских ворот вопросов у судей не возникло. В составе «Динамо» отличились Ник Меркли, Роман Горбунов и Райан Спунер, финальный счет — 4:1.
Таким образом, подопечные Крэйга Вудкрофта прервали серию из восьми неудач подряд: предыдущая победа «зубров» была одержана еще 2 декабря. Минчане по-прежнему идут на 9-м месте в Западной конференции КХЛ, но отставание от зоны плей-офф сократилось до одного очка. Гостевая серия «Динамо» продолжится в четверг матчем против «Адмирала», встреча во Владивостоке стартует в 10.00 по белорусскому времени.