Главный тренер минского «Динамо» рассказал о победе над «Амуром»

«Рад, что мы начали новый год, как надо — с победы. Благодарю команду за старания после такого длительного перелёта. Что касается игры: начали в целом неплохо, но потом дали сопернику простор для манёвров. Второй период “Амур” провёл очень хорошо, атаковал, действовал агрессивно. Потом у нас был долгий разговор в раздевалке, и мне понравилось, как команда отреагировала. В третьем периоде мы заиграли как следует, создавали голевые моменты и реализовали их, принимали правильные решения. Ещё раз благодарю команду за такую игру, есть время порадоваться победе. Дальше будем готовиться к следующей игре», — цитирует Вудкрофта сайт КХЛ.