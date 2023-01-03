Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
Динамо М
22
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Сочи
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Куньлунь
21
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Авангард
17
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург
32
Хоккей. НХЛ
4.01
Вашингтон
Баффало
Хоккей. НХЛ
4.01
Оттава
Коламбус
Хоккей. НХЛ
4.01
Рейнджерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
4.01
Торонто
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
4.01
Флорида
Аризона
Хоккей. НХЛ
4.01
Виннипег
Калгари
Хоккей. НХЛ
4.01
Нэшвилл
Монреаль
Хоккей. НХЛ
4.01
Чикаго
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
4.01
Эдмонтон
Сиэтл
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Динамо Мн
14
Хоккей. НХЛ
4.01
Ванкувер
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
4.01
Лос-Анджелес
Даллас
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Филадельфия
14
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Торпедо
Сочи
52
17:00
Витязь
Куньлунь
21
14:30
Автомобилист
Авангард
17
14:00
Барыс
Металлург
32
10:00
Амур
Динамо Мн
14
2022
Ак Барс
Нефтехимик
31
2022
Сочи
Динамо М
35
2022
ЦСКА
Локомотив
ОТ
21
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:06 (мск), источник: Vesti.kz

В «Барысе» рассказали об утрате казахстанского гражданства у Шевченко

Президент «Барыса» Борис Иванищев высказался о казахстанском гражданстве нападающего Дмитрия Шевченко, сообщает корреспондент Vesti.kz. В прошлом году игрок вернулся в столичный клуб и был заявлен как гражданин России.

Казахстан
БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

«На данный момент Дмитрий Шевченко заявлен за “Барыс” по паспорту Российской Федерации, под которым был заявлен за предыдущий клуб. Но у игрока есть возможность приобрести гражданство другой страны. Да, у него есть казахстанское гражданство — спортивное. Когда хоккеист играет за сборную, при заявке в Международную федерацию хоккея смотрят именно на спортивное гражданство. То, что он утратил казахстанское гражданство, мы сами не знали. Разберемся с Казахстанской федерацией хоккея. Они будут знать и ответят получше», — заявил руководитель «Барыса» на встрече со СМИ.

Ранее в управлении миграционной службы Департамента полиции города Астана сообщили о том, что Шевченко утратил гражданство Республики Казахстана в связи с наличием иностранного гражданства.

Добавим, что Шевченко выступал за омский «Авангард» в период 2021—2022 годов, а в декабре вернулся в столичный «Барыс», цвета которого защищал с 2017 по 2021 год. Также в его карьере были «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Динамо» (Балашиха).

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь