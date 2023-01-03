В «Барысе» рассказали об утрате казахстанского гражданства у Шевченко

«На данный момент Дмитрий Шевченко заявлен за “Барыс” по паспорту Российской Федерации, под которым был заявлен за предыдущий клуб. Но у игрока есть возможность приобрести гражданство другой страны. Да, у него есть казахстанское гражданство — спортивное. Когда хоккеист играет за сборную, при заявке в Международную федерацию хоккея смотрят именно на спортивное гражданство. То, что он утратил казахстанское гражданство, мы сами не знали. Разберемся с Казахстанской федерацией хоккея. Они будут знать и ответят получше», — заявил руководитель «Барыса» на встрече со СМИ.
Ранее в управлении миграционной службы Департамента полиции города Астана сообщили о том, что Шевченко утратил гражданство Республики Казахстана в связи с наличием иностранного гражданства.
Добавим, что Шевченко выступал за омский «Авангард» в период 2021—2022 годов, а в декабре вернулся в столичный «Барыс», цвета которого защищал с 2017 по 2021 год. Также в его карьере были «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и «Динамо» (Балашиха).