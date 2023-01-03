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3 января, источник: ТАСС

ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Игроки столичного ЦСКА дома в овертайме со счетом 3:2 обыграли московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на «ЦСКА-Арене» в присутствии 9 383 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Сергей Плотников (12-я минута), Константин Окулов (37) и Владислав Каменев (62), у проигравших отличились Джордан Уил (1) и Игорь Чернышов (34). 17-летний Чернышов стал самым молодым автором гола в КХЛ в истории «Динамо». Защитник бело-голубых Егор Мартынов провел 500-й матч в лиге. Команды провели третий очный матч в текущем сезоне, ЦСКА одержал победу во второй раз. Каменев забросил победную шайбу после того, как главный тренер ЦСКА Сергей Федоров принял решение снять вратаря.

Подопечные Алексея Кудашова потерпели первое поражение за семь матчей, в предыдущий раз клуб проигрывал 6 декабря в домашней встрече против петербургского СКА (1:2 ОТ). В следующем матче «Динамо» 6 январе примет китайский «Куньлунь Ред Стар», ЦСКА днем ранее дома сыграет с «Сочи». В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА идет на третьем месте, набрав в 45 матчах 63 очка. «Динамо» располагается на пятой строчке, имея на счету 60 очков в 46 играх.

В других матчах игрового дня минское «Динамо» в гостях со счетом 4:1 обыграло хабаровский «Амур», прервав серию из восьми поражений. Казахстанский «Барыс» дома оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (3:2). Омский «Авангард» на выезде разгромил екатеринбургский «Автомобилист» (7:1), одержав седьмую победу подряд, серия поражений уральского клуба теперь составляет семь матчей. «Сочи» в гостях уступил нижегородскому «Торпедо» (2:5), продлив серию поражений до 17 игр. Подмосковный «Витязь» дома обыграл «Куньлунь Ред Стар» (2:1).

ЦСКА
3:2ОТ
1:1, 1:1, 0:0
Динамо М
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