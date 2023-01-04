«Спартак» проиграл «Нефтехимику» в матче КХЛ, пропустив шайбу в большинстве
Московская команда уступила со счетом 2:3.
Московская команда уступила со счетом 2:3.
ТАСС, 4 января. Нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2 дома обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в среду в присутствии 3 686 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Евгений Кашников (37-я минута). Семен Кизимов (43) и Ансель Галимов (58). У проигравших отличился Максим Чудинов (46) и Шэйн Принс (50). Первую шайбу «Нефтехимик» забил в меньшинстве, клуб забрасывает шайбу в таких условиях в третьей игре подряд.
«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков после 47 матчей, «Нефтехимик» идет на десятой строчке на Востоке с 43 очками после 46 игр. В следующем матче московский клуб 6 января в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо», «Нефтехимик» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».
В других матчах игрового дня уфимский «Салават Юлаев» дома обыграл ярославский «Локомотив» (2:1), петербургский СКА на выезде разгромил челябинский «Трактор» (9:3), казанский «Ак Барс» дома победил «Северсталь» (2:1 ОТ).