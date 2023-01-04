«Барыс» объявил состав на турне по Дальнему Востоку
ХК «Барыс» назвал состав на выездное турне по Дальнему Востоку, сообщает корреспондент Vesti.kz. За пять дней столичный клуб проведет по две игры в Хабаровске и Владивостоке.
ХК «Барыс» назвал состав на выездное турне по Дальнему Востоку, сообщает корреспондент Vesti.kz. За пять дней столичный клуб проведет по две игры в Хабаровске и Владивостоке.
5 и 6 января астанчане, которые уже отправились на Дальний Восток, сыграют с «Амуром», а 8 и 9 января — с «Адмиралом».
Вратари: Джелал-ад-Дин Амирбеков, Никита Бояркин, Юлиус Гудачек.
Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Алекс Грант, Михаил Григорьев, Джесси Грэм, Самат Данияр, Иван Мищенко, Эмиль Нургалиев, Юрий Сергиенко.
Нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Джереми Бракко, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Динмухамед Кайыржан, Энтони Луис, Кирилл Максимов, Никита Михайлис, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Ансар Шайхмедденов, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.
На данный момент «Барыс», набрав 45 очков, занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» с 42 баллами располагается на десятой строчке, а с 55 очками идет на шестом месте на Востоке.